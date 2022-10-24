В Бразилии экс-депутат ранил двоих полицейских, сопротивляясь аресту

Бывший депутат бразильского федерального парламента Роберту Джефферсон ранил двух сотрудников федеральной полиции, прибывших для заключения его под стражу.
Инцидент произошел в воскресенье у дома политика в штате Рио-де-Жанейро, где он находился под домашним арестом по обвинению в организации распространения в интернете информации, направленной против демократических институтов власти. Решение о замене ему домашнего ареста на заключение под стражу было вынесено после того, как накануне экс-депутат нарушил запрет на пользование соцсетями и оскорбил одну из судей Федерального верховного суда.
Как уточняет портал, Джефферсон произвел два выстрела из ружья в сторону правоохранителей и использовал три гранаты, осколками которых полицейских ранило в головы и ноги. Им оказана медицинская помощь. После этого к дому политика направили спецназ, который ведет с ним переговоры о добровольной сдаче властям.
Действия Джефферсона, являющегося сторонником действующего президента Жаира Болсонару, вызвали критику со стороны главы государства и его соперника во втором туре президентских выборов 30 октября Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Социалист назвал недопустимыми оскорбления в адрес судей и заявил о разрушении демократических ценностей. Консерватор Болсонару при этом осудил как действия Джафферсона, так и ведущееся в его отношении расследование, которое глава государства считает незаконным.