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В Бразилии экс-депутат ранил двоих полицейских, сопротивляясь аресту

В Бразилии экс-депутат ранил двоих полицейских, сопротивляясь аресту Бывший депутат бразильского федерального парламента Роберту Джефферсон ранил двух сотрудников федеральной полиции, прибывших для заключения его под стражу.
Другие страны
24 октября 2022 г. 06:12
В Бразилии экс-депутат ранил двоих полицейских, сопротивляясь аресту

Бывший депутат бразильского федерального парламента Роберту Джефферсон ранил двух сотрудников федеральной полиции, прибывших для заключения его под стражу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал G1.

Инцидент произошел в воскресенье у дома политика в штате Рио-де-Жанейро, где он находился под домашним арестом по обвинению в организации распространения в интернете информации, направленной против демократических институтов власти. Решение о замене ему домашнего ареста на заключение под стражу было вынесено после того, как накануне экс-депутат нарушил запрет на пользование соцсетями и оскорбил одну из судей Федерального верховного суда.

Как уточняет портал, Джефферсон произвел два выстрела из ружья в сторону правоохранителей и использовал три гранаты, осколками которых полицейских ранило в головы и ноги. Им оказана медицинская помощь. После этого к дому политика направили спецназ, который ведет с ним переговоры о добровольной сдаче властям.

Действия Джефферсона, являющегося сторонником действующего президента Жаира Болсонару, вызвали критику со стороны главы государства и его соперника во втором туре президентских выборов 30 октября Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Социалист назвал недопустимыми оскорбления в адрес судей и заявил о разрушении демократических ценностей. Консерватор Болсонару при этом осудил как действия Джафферсона, так и ведущееся в его отношении расследование, которое глава государства считает незаконным.

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Версия на азербайджанском языке Braziliyada sabiq deputat iki polisi yaralayıb

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