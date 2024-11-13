В Бразилии для безопасности на саммите G20 намерены привлечь 9 тыс. военных

Более 9 тыс. военных привлекут к обеспечению безопасности в дни саммита Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро.

Более 9 тыс. военных привлекут к обеспечению безопасности в дни саммита Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро.

Как передает Report, об этом сообщило министерство обороны Бразилии.

"Начиная с четверга, 14 ноября, Минобороны посредством вооруженных сил задействует 9 тыс. военных в операции по обеспечению правопорядка во время саммита G20, который пройдет 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро", - говорится в заявлении.

По данным бразильских властей, в саммите примут участие 56 делегаций. К обеспечению их безопасности будут привлечены служащие сухопутных войск, а также военно-морских и военно-воздушных сил Бразилии.