В Бразилии число жертв дождей и оползней выросло до 120

Число жертв сильных дождей в бразильском штате Пернамбуку, вызвавших оползни, выросло до 120.

Число жертв сильных дождей в бразильском штате Пернамбуку, вызвавших оползни, выросло до 120.

Как передает Report, об этом сообщает новостной портал G1.

"Число погибших в результате дождей в Пернамбуку выросло до 120", - отмечает СМИ.

Ранее сообщалось о 100 погибших. По данным властей, 7 312 человек остались без крова.

Для координации усилий федерального правительства в субботу в регион прибыли главы ряда министерств, в понедельник утром Пернамбуку посетил президент страны Жаир Болсонару.

Ливни не прекращаются в городе Ресифи (штат Пернамбуку) и его окрестностях уже несколько дней. По данным метеослужбы, только за ночь и утро субботы в отдельных районах столицы штата выпало до 70% месячной нормы осадков, что привело к паводку и оползням. В столице и еще 23 муниципалитетах региона объявлен режим ЧС.