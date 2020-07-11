В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 70 тысяч человек

Число скончавшихся от коронавируса нового типа в Бразилии превысило 70 тысяч.

Число скончавшихся от коронавируса нового типа в Бразилии превысило 70 тысяч.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По информации минздрава, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 1 800 827. За минувшие сутки было выявлено 45 048 новых случаев инфицирования. За последние 24 часа умерли 1 214 человек с COVID-19, всего в стране скончались 70 398 пациентов.

По данным бразильского минздрава, вылечились более 1 миллиона заразившихся.

Отметим, что Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19.