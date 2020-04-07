​В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 12 тыс. человек

Число подтвержденных случаев коронавируса в Бразилии увеличилось до 12 056, из которых за последние сутки выявлено 926.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют обновленные в понедельник данные Минздрава страны.

Таким образом уже два дня подряд число новых случаев инфицирования не превышает 1 тыс. после того, как на прошлой неделе рост шел более высокими темпами на протяжении четырех дней. В ведомстве также напомнили, что 100 первых случаев инфицирования были зарегистрированы в Бразилии в течение 17 дней с момента подтверждения первого случая, еще через неделю их число выросло до 1 тыс., а затем до 10 тыс. за следующие две недели. Количество летальных исходов увеличилось на 14% - до 553, в воскресенье их было 486. Показатель смертности вырос до 4,6%.

Большая часть пациентов с подтвержденным диагнозом (58%) проживают в юго-восточном регионе страны, где расположены штаты Сан-Паулу (свыше 4,8 тыс. инфицированных и 304 умерших) и Рио-де-Жанейро (более 1,4 тыс. заразившихся и 71 умерших) с их одноименными столицами-миллионниками. Высокие темпы распространения COVID-19 отмечены также в штатах Сеара (более 1 тыс. заразившихся и 29 умерших) и Амазонас (532 заразившихся и 19 умерших). В этих регионах, а также в столичном Федеральном округе (473 заразившихся и 10 умерших) власти опасаются начала фазы неконтролируемого роста заражений. Всего с начала года в медучреждения страны поступили 29 308 пациентов с тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС), из которых только у 8% (2 424 человека) подтвержден коронавирус, уточняют в Минздраве.