​В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 105 тыс

Число заражений коронавирусом нового типа в Бразилии увеличилось до 105 222, за последние сутки выявлено 4 075 случаев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Минздрава.

Согласно обновленной сводке ведомства, число умерших увеличилось на 263, до 7 288. От COVID-19 (болезни, вызываемой новым типом коронавируса) вылечился 42 991 человек.

Эпицентром заражения в стране является штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается свыше 32 тыс. инфицированных и более 2,6 тыс. умерших. За ним идет Рио-де-Жанейро, где выявлено более 11 тыс. заразившихся и свыше тысячи летальных исходов.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу.