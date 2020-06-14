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В Бразилии число заразившихся COVID-19 превысило 850 тысяч

​В Бразилии число заразившихся COVID-19 превысило 850 тысяч

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии превысило 850 тысяч, скончались свыше 42 тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, число случаев COVID-19 в Бразилии достигло 850 514, за все время скончались 42 720 пациентов с коронавирусом.

За последние 24 часа зафиксированы 21 704 новых заражений и 892 летальных исхода. Смертность составляет 5%. Отмечается, что выздоровели 379 245 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,5 миллиона случаев заражения, свыше 423 тысяч человек скончались.

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