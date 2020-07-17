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В Бразилии число зараженных коронавирусом превысило 2 млн человек

В Бразилии число зараженных коронавирусом превысило 2 млн человек Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось более чем на 45 тысяч и превысило 2 миллиона
Другие страны
17 июля 2020 г. 04:16
В Бразилии число зараженных коронавирусом превысило 2 млн человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось более чем на 45 тысяч и превысило 2 миллиона.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, по информации минздрава, общее число выявленных случаев инфекции в Бразилии достигло 2 012 151, за последние 24 часа в стране было выявлено 45 403 заразившихся. Всего в стране скончались 76 688 заболевших, за последние 24 часа – 1322 человека.

Бразилия занимает второе место в мире по числу зараженных коронавирусом и жертв COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке Braziliyada koronavirusa yoluxanların sayı 2 milyonu ötdü

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