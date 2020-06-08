​В Бразилии число зараженных коронавирусом превысило 685 тыс.

В Бразилии более 685 тысяч человек заразились коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из данных министерства здравоохранения страны.

По данным ведомства, количество случаев заражения в Бразилии достигло 685 427, за все время скончались 37 312 человек.

Сообщается о 18 912 заразившихся и 525 скончавшихся за последние 24 часа.

Бразилия, по данным университета Джонса Хопкинса, обойдя Италию, заняла третье место в мире по числу жертв коронавируса - после США и Великобритании, по количеству заражений страна находится на втором месте после США.