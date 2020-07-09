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В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек

В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек Число случаев заражения COVID-19 в Бразилии превысило 1,7 миллиона, скончались почти 68 тысяч человек
Другие страны
9 июля 2020 г. 02:56
В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек

Число случаев заражения COVID-19 в Бразилии превысило 1,7 миллиона, скончались почти 68 тысяч человек.

Как передает Report, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Согласно информации минздрава, за последние сутки в Бразилии зафиксирован 44 571 новый случай заражения коронавирусом, скончались еще 1223 человека.

Общее число выявленных случаев инфекции в Бразилии достигло 1 713 160, умерли 67 964 пациента с COVID-19. По данным министерства, выздоровел 1 020 901 человек.

Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19.

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