​В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 500 тысяч человек

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 500 тысяч, скончались более 29 тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, в стране за последние 24 часа было зарегистрировано 16 409 случаев заражения COVID-19, таким образом общее число зараженные составляет 514 849. Число летальных исходов за сутки увеличилось на 408 и достигло 29 314. Излечились в общей сложности 206 555 человек.