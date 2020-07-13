В Бразилии число умерших от COVID-19 превысило 72 тысячи

Число жертв нового коронавируса в Бразилии увеличилось за сутки на 631 и достигло 72 100.

Число жертв нового коронавируса в Бразилии увеличилось за сутки на 631 и достигло 72 100.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По его данным, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 1 864 681. За минувшие сутки был выявлен 24 831 новый случай инфицирования, при этом накануне было зафиксировано свыше 39 тысяч случаев.

Минздрав также указывает, что в Бразилии вылечились уже более 1,12 миллиона заразившихся.

Отметим, что Бразилия занимает второе место в мире по числу зараженных коронавирусом и жертв COVID-19.