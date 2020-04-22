​В Бразилии число умерших от COVID-19 превысило 2 700

Число скончавшихся от COVID-19 в Бразилии за сутки увеличилось на 166, всего в стране от коронавируса скончался 2 741 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По последним данным, в стране подтверждено 43 079 случаев заражения (суточный рост на 2 498), смертность составляет 6,4%. Наиболее пострадавшими остаются штаты Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось о 2 575 смертях (тогда рост составил 113 летальных случая за сутки) и 40 581 случае заражения (суточный рост был на 1 927).