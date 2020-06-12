​В Бразилии число смертей от коронавируса превысило 40 тысяч

Количество смертей от коронавируса в Бразилии превысило 40 тысяч, заразились свыше 808 тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

За последние сутки в Бразилии были выявлены 30 412 случаев коронавируса, скончались 1 239 пациента. Таким образом, общее число инфицированных достигло 808 828, с начала эпидемии скончались в общей сложности 40 919 человек.

Бразилия занимает, по данным ВОЗ и университета Хопкинса, третье место в мире по числу жертв коронавируса - после США и Великобритании, по количеству заражений страна находится на втором месте после США.