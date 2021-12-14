В Бразилии число погибших в результате ливней выросло до 12

По меньшей мере 12 человек погибли в результате наводнений и схода селевых потоков, вызванных ливнями, обрушившимися на восточный штат Баия и соседний с ним Минас-Жерайс.

По меньшей мере 12 человек погибли в результате наводнений и схода селевых потоков, вызванных ливнями, обрушившимися на восточный штат Баия и соседний с ним Минас-Жерайс.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

В воскресенье сообщалось о семи погибших. К настоящему времени в результате удара стихии пострадали 267 человек, несколько тысяч остались без крова, еще более 8,3 тыс. были вынуждены покинуть свои жилища. Ущерб от стихии в разной степени затронул 220,3 тыс. жителей региона.

Бригады спасателей пока не смогли добраться до некоторых районов бедствия, наземное сообщение с которыми прервано из-за наводнений. С учетом этого власти штатов Баия и Минас-Жерайс не исключают, что число погибших и пострадавших от стихии может увеличиться.