​В Бразилии число подтвержденных случаев коронавируса достигло тысячи

Количество заразившихся коронавирусом в Бразилии достигло 1 000 человек, 12 инфицированных умерли.

Как передает Report, об этом сообщил в субботу портал G1 со ссылкой на сводные данные региональных управлений здравоохранения.

Ранее, минздрав Бразилии сообщил о 904 пациентах и 11 летальных исходах. Последним штатом страны, где нет подтвержденных случаев заражения, остается граничащая с Венесуэлой и Гайаной Рорайма, куда из соседних регионов крупнейшего южноамериканского государства ведет единственная федеральная трасса, проходящая через амазонские леса.

Минздрав Бразилии объявил всю территорию страны зоной неконтролируемой передачи инфекции. Ранее таковыми считали штаты Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, их одноименные столицы, а также города Ресифи (штат Пернамбуку), Белу-Оризонти (штат Минас-Жерайс) и Порту-Алегри (штат Риу-Гранди-ду-Сул).