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В Бразилии число больных COVID-19 превысило 2,4 миллиона человек

В Бразилии число больных COVID-19 превысило 2,4 миллиона человек Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 2,4 миллиона
Другие страны
27 июля 2020 г. 04:09
В Бразилии число больных COVID-19 превысило 2,4 миллиона человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 2,4 миллиона.

Как передает Report, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

За все время распространения инфекции в Бразилии медики выявили 2 419 091 случай заражения, скончались 87 004 пациента с подтвержденным COVID-19.

По данным минздрава, в Бразилии за последние 24 часа было зарегистрировано 24 578 новых случаев заболевания и 555 летальных исходов. При этом накануне эти показатели составляли 51 147 и 1 211 соответственно.

После заражения выздоровели более 1,63 миллиона человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,7 миллиона случаев заражения, свыше 640 тысяч человек скончались.

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