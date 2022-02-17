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В Бразилии более 70 человек стали жертвами паводка

В Бразилии более 70 человек стали жертвами паводка Число жертв сильных дождей и вызванных ими оползней и паводка в бразильском Петрополисе (горные районы штата Рио-де-Жанейро) выросло до 71, восемь погибших - несовершеннолетние.
Другие страны
17 февраля 2022 г. 01:50
В Бразилии более 70 человек стали жертвами паводка

Число жертв сильных дождей и вызванных ими оползней и паводка в бразильском Петрополисе (горные районы штата Рио-де-Жанейро) выросло до 71, восемь погибших - несовершеннолетние.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Globo со ссылкой на спасательные службы.

На текущий момент спасателям удалось извлечь из-под завалов 16 выживших, неизвестно, сколько еще человек могут находиться под завалами. В поисковых работах заняты 400 спасателей, 200 полицейских, а также военные и волонтеры. Губернатор штата Клаудиу Кастру с вечера вторника находится в городе для координации межведомственных усилий по ликвидации последствий ЧС.

Ранее отмечалось, что экстренные службы получили информацию о почти 190 оползнях и почти 230 мелких инцидентах; 80 жилых зданий пострадали, из них по меньшей мере 54 полностью разрушены. Власти города, где во вторник за шесть часов выпало 260 мм осадков (больше месячной нормы), объявили траур и ввели режим ЧС. На ближайшие сутки синоптики прогнозируют новые осадки.

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