​В Бразилии более 40 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в Бразилии превысило 40 тысяч человек.

Как передает Report, об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

"Подтвержден 40 581 случай, скончались 2 845 человек", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось о 2 462 умерших и 38 654 заболевших. Больше всего случаев зарегистрировано в штате Сан-Паулу.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.