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В Бразилии арестовали экс-министра юстиции

В Бразилии арестовали экс-министра юстиции Бывший министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Андерсон Торрес арестован в столичном аэропорту после возвращения на родину из США.
Другие страны
14 января 2023 г. 22:51
В Бразилии арестовали экс-министра юстиции

Бывший министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Андерсон Торрес арестован в столичном аэропорту после возвращения на родину из США.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на источники в Федеральной полиции.

Экс-чиновнику, который с начала года занимал пост главы столичного управления безопасности, предъявлены обвинения в попустительстве беспорядкам и погромам в административных зданиях высших органов власти страны 8 января.

По информации телеканала, его везут в один из гарнизонов военной полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы и последующего заключения под стражу на неопределенный срок.

Накануне при обыске в доме Торреса был найден проект указа о вмешательстве исполнительной власти в работу Верховного избирательного суда (аналог ЦИК), чтобы изменить результаты голосования на президентских выборах в октябре 2022 года, победу на которых одержал соперник бывшего бразильского лидера консерватора Жаира Болсонару социалист Луис Инасиу Лула да Силва.

Из текста документа, найденного у экс-министра, следует, что целью указа было присудить победу на выборах Болсонару, отмечает газета Foglia di san paolo. В связи с этим полиция проведет проверку обстоятельств подготовки документа. Как отмечают юристы, такой указ противоречил бы конституции страны.

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