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В Бразилии 21 человек погиб в ДТП с автобусом

В Бразилии 21 человек погиб в ДТП с автобусом По меньшей мере 21 человек погиб и 33 пострадали в Бразилии в результате крупной автокатастрофы.
Другие страны
25 января 2021 г. 22:21
В Бразилии 21 человек погиб в ДТП с автобусом

По меньшей мере 21 человек погиб и 33 пострадали в Бразилии в результате крупной автокатастрофы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник портал G1.

На территории южного штата Парана автобус по невыясненным пока причинам врезался в отбойник и вылетел в кювет.

Отметим, что ранее портал сообщал о 12 погибших и девяти пострадавших в результате ДТП. По его информации, в момент аварии в автобусе находились 59 человек.

Спасатели доставили в госпитали пострадавших, семеро из них находятся в тяжелом состоянии. Полиция ведет расследование обстоятельств автокатастрофы.

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Версия на азербайджанском языке Braziliyada avtobus qəzası, 21 nəfər ölüb

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