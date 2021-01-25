В Бразилии 21 человек погиб в ДТП с автобусом

По меньшей мере 21 человек погиб и 33 пострадали в Бразилии в результате крупной автокатастрофы.

По меньшей мере 21 человек погиб и 33 пострадали в Бразилии в результате крупной автокатастрофы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник портал G1.

На территории южного штата Парана автобус по невыясненным пока причинам врезался в отбойник и вылетел в кювет.

Отметим, что ранее портал сообщал о 12 погибших и девяти пострадавших в результате ДТП. По его информации, в момент аварии в автобусе находились 59 человек.

Спасатели доставили в госпитали пострадавших, семеро из них находятся в тяжелом состоянии. Полиция ведет расследование обстоятельств автокатастрофы.