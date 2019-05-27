В Бразилии 15 человек погибли во время драки в тюрьме - ВИДЕО

По меньшей мере 15 человек погибли во время драки, которая произошла между заключёнными в тюрьме штата Амазонас на северо-западе Бразилии.
Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.
По данным агентства, инцидент произошёл в тюрьме, расположенной городе Манаус. На место происшествия были направлены сотрудники сил безопасности, которые взяли ситуацию под контроль.
К настоящему моменту информация о возможных побегах отсутствует.
Uma rebelião aconteceu neste domingo (26) no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em #Manaus (AM). Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), o motim deixou mortos.— CBN Amazônia (@cbnamazonia) May 26, 2019
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Vídeo: Reprodução/Internet #NoArNaCBN pic.twitter.com/qm0Pmcfbu2
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