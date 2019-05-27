В Бразилии 15 человек погибли во время драки в тюрьме - ВИДЕО

По меньшей мере 15 человек погибли во время драки, которая произошла между заключёнными в тюрьме штата Амазонас на северо-западе Бразилии.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, инцидент произошёл в тюрьме, расположенной городе Манаус. На место происшествия были направлены сотрудники сил безопасности, которые взяли ситуацию под контроль.

К настоящему моменту информация о возможных побегах отсутствует.