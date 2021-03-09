В Бразилиа ввели комендантский час

Комендантский час вводят с вечера понедельника в столице Бразилии Бразилиа из-за распространения коронавируса.

Комендантский час вводят с вечера понедельника в столице Бразилии Бразилиа из-за распространения коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее постановление подписал губернатор столичного Федерального округа страны Ибанейс Роша.

"Ситуация критическая. Я объявляю комендантский час, который начнет действовать сегодня в 22 часа. Все, кто находятся на территории Федерального округа, должны оставаться в своих домах с 22 часов до 5 утра... Ограничение на перемещение будет действовать до 22 марта", - написал политик в Twitter.

По мнению главы региона, такое ограничение является "единственной формой противостояния распространению заболевания". Продолжать работу после 22 часов разрешено только учреждениям здравоохранения, ветклиникам и похоронным бюро.