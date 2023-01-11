В Бразилиа после погромов арестовали более 700 человек

Бразильские столичные правоохранители арестовали 727 человек по обвинению в участии в воскресных погромах в Бразилиа.

Бразильские столичные правоохранители арестовали 727 человек по обвинению в участии в воскресных погромах в Бразилиа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Федеральной полиции.

"Из гуманитарных соображений освобождены 599 задержанных, в основном пожилых людей, людей, имеющих проблемы со здоровьем, бездомных и родителей с детьми", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Как уточняется, всего было задержано более 1,5 тыс. причастных к воскресным антиправительственным выступлениям.

Отмечается, что все оперативные мероприятия проводятся при постоянном участии медиков, адвокатов и правозащитников. Задержанные и арестованные обеспечиваются трехразовым питанием, водой и, при необходимости, медицинской помощью.

В воскресенье сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару вступили в столкновения с полицией и прорвались в здания Национального конгресса (парламента), президентского дворца и Федерального верховного суда. Немногочисленная охрана пустующих в выходной день административных зданий не смогла дать отпор протестующим, не признающим результаты октябрьских президентских выборов. Согласно предварительным оценкам, в беспорядках участвовали около 5 тыс. человек. Для разгона манифестантов силовики использовали дымовые шашки и гранаты со слезоточивым газом, сбрасывая их в том числе с вертолета.