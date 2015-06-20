В Братиславе проходит массовая демонстрация против мигрантов в ЕС

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Братиславе проходит массовая демонстрация против предлагаемой Еврокомиссией системы распределения мигрантов между государствами-членами ЕС. По данным организаторов, в ней принимают участие 10 тысяч граждан. Полиция сообщает о пяти тысячах участников, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Собравшиеся скандируют лозунги: "Словакия - словакам". Толпа разорвала флаг Евросоюза. Полицией задержан один из активистов, пытавшийся спровоцировать драку с противниками шествия.

"Полиция проводит проверку наиболее агрессивно настроенных демонстрантов, - сообщила журналистам пресс-секретарь братиславской полиции Татьяна Куруцова. - У некоторых было найдено холодное оружие и муляжи бомб".

Демонстранты прошли по центру Братиславы от Главного вокзала до площади имени Словацкого национального восстания. Здесь состоялся митинг. К его участникам обратился, в частности, глава Банскобистрицкого края (Центральная Словакия) и лидер базирующейся на идеологии национализма "Народной партии Наша Словакия" Мариан Котлеба. Он напомнил, что акция протеста названа "Стоп исламизации Европы" и сделал несколько резких заявлений в адрес экономических мигрантов из мусульманских стран Северной Африки и Ближнего Востока.

Одновременно на одной из площадей Братиславы проходит "Антифашистская демонстрация в поддержку помощи мигрантам". В ней, согласно данным полиции, "принимает участие значительно меньше граждан, среди которых, однако, больше деятелей культуры и гражданских активистов".