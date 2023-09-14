О нас

В Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД

В Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД Экс-премьер Словакии Игор Матович и бывший министр внутренних дел республики, социал-демократ Роберт Калиняк подрались перед дворцом словацкого правительства в центре Братиславы.
Другие страны
14 сентября 2023 г. 05:11
В Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД

Экс-премьер Словакии Игор Матович и бывший министр внутренних дел республики, социал-демократ Роберт Калиняк подрались перед дворцом словацкого правительства в центре Братиславы.

Как передает Report, инцидент политиков был снят на видео и выложен в интернет новостным порталом pravda.sk.

Конфликт между Матовичем и Калиняком произошел в ходе пресс-конференции по вопросам миграции, которую проводила оппозиционная партия "Направление - социальная-демократия" перед дворцом правительства. Экс-премьер, возглавляющий правоконсервативную партию "Обычные люди и независимые личности", подъехал к месту ее проведения на вездеходе, на котором были уставлены репродукторы. Он включил их на полную громкость, перебивая выступления участников встречи с журналистами, и начал резко критиковать социал-демократов, выражаясь нелицеприятно, главным образом, по адресу бывшего главы МВД.

Калиняк с несколькими своими сторонниками подошел к вездеходу и после того, как находившийся за рулем Матович открыл дверь, попытался отобрать у него микрофон. Тот сопротивлялся и получил удар в лицо. Экс-премьер не оставил это без ответа и ударил ногой в грудь бывшего министра. Потасовку политиков удалось прекратить лишь поспешившему к месту инцидента полицейскому, после чего Матович покинул место драки.

Инцидент между политиками произошел незадолго до намеченных на 30 сентября досрочных выборов в Национальный совет (парламент) Словакии. Согласно опросам населения, наибольшие шансы на победу в них имеет партия "Направление - социальная-демократия".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ВидеоSlovakiyada sabiq baş nazirlə keçmiş daxili işlər naziri arasında dava düşüb

Самое важное

В результате аварии военно-транспортного средства погибли военнослужащие Азербайджанской армии
В результате аварии военно-транспортного средства погибли военнослужащие Азербайджанской армии
13 сентября 2023 г. 20:33
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
13 сентября 2023 г. 15:16
МО: Пресечена провокация незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении
МО: Пресечена провокация незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении
13 сентября 2023 г. 13:26
Президент принял участие в открытии нового здания полной средней школы номер 11 в Хырдалане
ФотоПрезидент принял участие в открытии нового здания полной средней школы номер 11 в Хырдалане
12 сентября 2023 г. 13:42
Дорожная полиция проводит акцию “Внимание, дети! в связи с началом нового учебного года
Дорожная полиция проводит акцию “Внимание, дети!" в связи с началом нового учебного года
12 сентября 2023 г. 10:36
На улучшение обеспечения населения в Исмаиллинском районе питьевой водой выделено 12 млн манатов
На улучшение обеспечения населения в Исмаиллинском районе питьевой водой выделено 12 млн манатов
11 сентября 2023 г. 18:32
МО: Незаконные армянские формирования пытались совершить теракт с использованием собаки-камикадзе
ФотоМО: Незаконные армянские формирования пытались совершить теракт с использованием собаки-камикадзе
11 сентября 2023 г. 17:20
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Аргентины
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Аргентины
11 сентября 2023 г. 16:22
Президент Ильхам Алиев принял министра сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял министра сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля
11 сентября 2023 г. 11:45
Вынужденная переселенка: Мы верим, что вернемся в Ханкенди
ФотоВынужденная переселенка: Мы верим, что вернемся в Ханкенди
9 сентября 2023 г. 14:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi