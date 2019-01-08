В Братиславе мужчина открыл огонь по рейсовому автобусу

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Водитель легкового автомобиля в Братиславе (Словакия) открыл огонь по рейсовому автобусу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило в сети Facebook управление полиции словацкой столицы.

Отмечается, что водитель автобуса получил легкое ранение, пассажиры не пострадали.

"Можем подтвердить, что нами зафиксировано происшествие, при котором водитель легкового автомобиля стрелял в шофера автобуса на перекрестке братиславских улиц Приевозска и Кошицка. Шофер автобуса получил легкое ранение, других пострадавших нет", - говорится в сообщении полиции.