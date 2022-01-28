О нас
Report Georgia
Аудио новости

В бою с террористами на юго-западе Пакистана погибли 10 солдат

В бою с террористами на юго-западе Пакистана погибли 10 солдат Десять военнослужащих армии Пакистана погибли при нападении террористов в юго-западной провинции Белуджистан.
Другие страны
28 января 2022 г. 09:38
В бою с террористами на юго-западе Пакистана погибли 10 солдат

Десять военнослужащих армии Пакистана погибли при нападении террористов в юго-западной провинции Белуджистан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, экстремисты атаковали контрольно-пропускной пункт в районе Кеч. В ходе интенсивной перестрелки с террористами погибли 10 солдат, убит один боевик, несколько ранены, трое экстремистов взяты в плен.

Обстановка в Белуджистане остается напряженной с конца 2021 года из-за активизации националистических и сепаратистских группировок, выступающих против мер правительства Пакистана по укреплению централизации страны. Вылазки экстремистов создают угрозу безопасности расположенного в Белуджистане морского порта Гвадар, который считается одним из ключевых объектов китайского глобального проекта "Один пояс - один путь", а также другим экономическим объектам, сооружаемым в Пакистане с помощью КНР.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке 10 soldiers killed in terror attack in Pakistan

Другие новости из категории

В парламенте Японии примут резолюцию, обвиняющую КНР в нарушениях прав человека
В парламенте Японии примут резолюцию, обвиняющую КНР в нарушениях прав человека
28 января 2022 г. 08:56
Генсек ООН контактирует с послами ряда стран в свете ситуации вокруг Украины
Генсек ООН контактирует с послами ряда стран в свете ситуации вокруг Украины
28 января 2022 г. 07:11
Главы МИД Ирана и Катара обсудили в Тегеране ситуацию в Йемене и Афганистане
Главы МИД Ирана и Катара обсудили в Тегеране ситуацию в Йемене и Афганистане
28 января 2022 г. 06:31
Дания выведет свой контингент из Мали
Дания выведет свой контингент из Мали
28 января 2022 г. 06:12
Премьер-министр Канады ушел на самоизоляцию
Премьер-министр Канады ушел на самоизоляцию
28 января 2022 г. 05:47
Тропический шторм Ана вызвал на юго-востоке Африки гибель 75 человек
Тропический шторм "Ана" вызвал на юго-востоке Африки гибель 75 человек
28 января 2022 г. 05:21
Байден поддержал усилия нормандского формата по примирению в Украине
Байден поддержал усилия нормандского формата по примирению в Украине
28 января 2022 г. 04:22
Десять человек погибли в результате теракта на военной базе в Пакистане
Десять человек погибли в результате теракта на военной базе в Пакистане
28 января 2022 г. 03:39
В США трое полицейских пострадали при стрельбе
В США трое полицейских пострадали при стрельбе
28 января 2022 г. 03:18
Зеленский рассказал о переговорах с Байденом
Зеленский рассказал о переговорах с Байденом
28 января 2022 г. 02:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi