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В бою с террористами на границе с Афганистаном погибли военнослужащие Пакистана

В бою с террористами на границе с Афганистаном погибли военнослужащие Пакистана По меньшей мере трое военнослужащих армии Пакистана погибли при перестрелке с неизвестными боевиками на участке пакистано-афганской границы, расположенном в округе Куррам (северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва).
Другие страны
14 сентября 2022 г. 08:45
В бою с террористами на границе с Афганистаном погибли военнослужащие Пакистана

По меньшей мере трое военнослужащих армии Пакистана погибли при перестрелке с неизвестными боевиками на участке пакистано-афганской границы, расположенном в округе Куррам (северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва).

Как передает Report, об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на межведомственную службу по связям с общественностью Минобороны.

По ее данным, террористы атаковали позиции пакистанских военных с территории Афганистана. Военнослужащие открыли ответный огонь. В результате перестрелки трое солдат армии Пакистана погибли. "Террористы понесли серьезные потери", - уточнили в Минобороны.

Издание пишет, что реагируя на инцидент, министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари осудил нападение и потребовал от руководства Афганистана принять меры по предотвращению дальнейшего использования террористами афганской территории.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanın bir neçə əsgəri Əfqanıstanla sərhəddə terrorçularla döyüşdə həlak olub

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