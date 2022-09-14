В бою с террористами на границе с Афганистаном погибли военнослужащие Пакистана

По меньшей мере трое военнослужащих армии Пакистана погибли при перестрелке с неизвестными боевиками на участке пакистано-афганской границы, расположенном в округе Куррам (северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва).

По меньшей мере трое военнослужащих армии Пакистана погибли при перестрелке с неизвестными боевиками на участке пакистано-афганской границы, расположенном в округе Куррам (северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва).

Как передает Report, об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на межведомственную службу по связям с общественностью Минобороны.

По ее данным, террористы атаковали позиции пакистанских военных с территории Афганистана. Военнослужащие открыли ответный огонь. В результате перестрелки трое солдат армии Пакистана погибли. "Террористы понесли серьезные потери", - уточнили в Минобороны.

Издание пишет, что реагируя на инцидент, министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари осудил нападение и потребовал от руководства Афганистана принять меры по предотвращению дальнейшего использования террористами афганской территории.