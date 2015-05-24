В боях с талибами в Афганистане погибли 10 полицейских

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере десять полицейских погибли в Афганистане в результате нападения бойцов движения "Талибан" на полицейские посты.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что власти провинции Гильменд на юге страны сообщают, что нападению талибов подверглись десять блокпостов, три из них были ими захвачены.

Афганские силы безопасности начали активное наступление на позиции боевиков три месяца назад, стремясь упредить традиционное весеннее наступление боевиков, которое они предпринимают с наступлением хорошей погоды.

Однако правительственные силы терпят поражения: полицейские зачастую хуже вооружены. Кроме того, на многих блокпостах не хватает людей.