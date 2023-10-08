В боях с радикалами ХАМАС погибли 44 израильских военных

По меньшей мере 44 военнослужащих Армии обороны Израиля погибли после нападения палестинского радикального движения ХАМАС на территорию еврейского государства.

По меньшей мере 44 военнослужащих Армии обороны Израиля погибли после нападения палестинского радикального движения ХАМАС на территорию еврейского государства.

Как передает Report , об этом в интервью телеканалу Al Arabiya заявил представитель армии Авихай Адраи.

"На данный момент Армия обороны Израиля потеряла убитыми в ожесточенных столкновениях с боевиками 44 военнослужащих, среди которых были как солдаты, так и офицеры", - сказал Адраи, подчеркнув, что израильские силы "ликвидировали сотни" сторонников ХАМАС.

Отметим, что число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 700, еще свыше 2,2 тыс. человек пострадали.