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В боях с радикалами ХАМАС погибли 44 израильских военных

В боях с радикалами ХАМАС погибли 44 израильских военных По меньшей мере 44 военнослужащих Армии обороны Израиля погибли после нападения палестинского радикального движения ХАМАС на территорию еврейского государства.
Другие страны
8 октября 2023 г. 22:53
В боях с радикалами ХАМАС погибли 44 израильских военных

По меньшей мере 44 военнослужащих Армии обороны Израиля погибли после нападения палестинского радикального движения ХАМАС на территорию еврейского государства.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Al Arabiya заявил представитель армии Авихай Адраи.

"На данный момент Армия обороны Израиля потеряла убитыми в ожесточенных столкновениях с боевиками 44 военнослужащих, среди которых были как солдаты, так и офицеры", - сказал Адраи, подчеркнув, что израильские силы "ликвидировали сотни" сторонников ХАМАС.

Отметим, что число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 700, еще свыше 2,2 тыс. человек пострадали.

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Версия на азербайджанском языке HƏMAS silahlıları ilə toqquşmalarda İsrailin 44 hərbçisi həlak olub

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