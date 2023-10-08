В боях с радикалами ХАМАС погибли 44 израильских военных

По меньшей мере 44 военнослужащих Армии обороны Израиля погибли после нападения палестинского радикального движения ХАМАС на территорию еврейского государства.
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"На данный момент Армия обороны Израиля потеряла убитыми в ожесточенных столкновениях с боевиками 44 военнослужащих, среди которых были как солдаты, так и офицеры", - сказал Адраи, подчеркнув, что израильские силы "ликвидировали сотни" сторонников ХАМАС.
Отметим, что число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 700, еще свыше 2,2 тыс. человек пострадали.