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    В боях с боевиками в Афганистане погибли не менее 20 полицейских

    © AP

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В центральном Афганистане в боестолкновениях с вооруженными боевиками радикального движения "Талибан" убиты не менее 20 полицейских, в том числе начальник полиции уезда. Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили власти провинции Газни.

    Минувшей ночью боевики атаковали позиции правительственных сил одновременно в уездах Джагату, Дех-Як, Аджристан, Гиро, а также в городе Газни, административном центре одноименной провинции.

    Начальник отделений полиции уезда Дех-Як Файз Мохаммад Тофан и командир отряда быстрого реагирования Гаджи Баракат оказались среди 20 погибших полицейских, сообщил член провинциального совета Насир Ахмад Факири.

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