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В боях на границе Судана и Южного Судана погибли по меньшей мере 32 человека

В боях на границе Судана и Южного Судана погибли по меньшей мере 32 человека По меньшей мере 32 человека, включая миротворца ООН, погибли в результате ожесточенных боев в спорном административном районе Абьей, на который претендуют как Судан, так и Южный Судан.
Другие страны
20 ноября 2023 г. 02:28
В боях на границе Судана и Южного Судана погибли по меньшей мере 32 человека

По меньшей мере 32 человека, включая миротворца ООН, погибли в результате ожесточенных боев в спорном административном районе Абьей, на который претендуют как Судан, так и Южный Судан.

Как передает Report, об этом сообщает АР со ссылкой на местные власти.

Местные СМИ сообщили, что гражданские лица и солдат из Ганы, служивший в составе миротворческих сил, погибли, когда неизвестные боевики напали на две деревни на юге Абьея.

Южносуданская радиостанция Eye Radio Juba со ссылкой на министра информации Абьея Болиса Куоча сообщила, что 32 человека погибли и еще 20 ранены, "но сейчас столкновения прекратились, и ситуация успокоилась".

Межобщинные и трансграничные столкновения обострились с тех пор, как Южный Судан в марте развернул свои войска на спорной территории.

Международные военнослужащие были направлены в округа Алиль и Рам-Амир в составе Временных сил безопасности ООН в Абьее, чтобы помочь подавить растущий конфликт.

Совет Безопасности на прошлой неделе единогласно проголосовал за продление мандата миссии UNIFSA до 15 ноября 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке Sudan və Cənubi Sudanın iddialı olduğu ərazidəki döyüşlərdə azı 32 nəfər ölüb

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