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В Ботсване началось заседание начальников штабов США и 35 стран Африки

В Ботсване началось заседание начальников штабов США и 35 стран Африки Конференция начальников штабов стран Африки (ACHOD) с участием США проходит в Габороне.
Другие страны
25 июня 2024 г. 13:25
В Ботсване началось заседание начальников штабов США и 35 стран Африки

Конференция начальников штабов стран Африки (ACHOD) с участием США проходит в Габороне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило на своем портале Африканское командование Вооруженных сил США.

"Задача встречи состоит в обмене знаниями, укреплении партнерства и развитии сотрудничества в решении общих проблем безопасности и стабильности", - отмечает оно.

В конференции принимают участие начальники штабов 35 стран Африки, а также председатели Объединенного комитета начальников штабов США и НАТО. Встреча, которая продлится два дня, организована совместно Ботсваной и США. Впервые с момента создания ACHOD в 2017 году конференция проводится на территории африканской страны.

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