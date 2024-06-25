В Ботсване началось заседание начальников штабов США и 35 стран Африки

Конференция начальников штабов стран Африки (ACHOD) с участием США проходит в Габороне.

Конференция начальников штабов стран Африки (ACHOD) с участием США проходит в Габороне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило на своем портале Африканское командование Вооруженных сил США.

"Задача встречи состоит в обмене знаниями, укреплении партнерства и развитии сотрудничества в решении общих проблем безопасности и стабильности", - отмечает оно.

В конференции принимают участие начальники штабов 35 стран Африки, а также председатели Объединенного комитета начальников штабов США и НАТО. Встреча, которая продлится два дня, организована совместно Ботсваной и США. Впервые с момента создания ACHOD в 2017 году конференция проводится на территории африканской страны.