В Бостоне задержали двух человек за опасное управление дроном недалеко от аэропорта Логан

В Бостоне задержали двух человек за опасное управление дроном недалеко от аэропорта Логан

Два американца задержаны за опасное управление дроном рядом с аэропортом Логан в Бостоне.

https://static.report.az/photo/fb8707a1-558b-3dce-bea4-5b86c3fe982b.jpg https://static.report.az/photo/fb8707a1-558b-3dce-bea4-5b86c3fe982b.jpg

Два американца задержаны за опасное управление дроном рядом с аэропортом Логан в Бостоне. Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении местной полиции. "Сотрудники патруля гавани бостонской полиции задержали двух человек... Задержания были произведены на острове Лонг, входящем в состав островов Бостонской гавани, после опасной операции с использованием дрона вблизи аэропорта Логан", - сказано в сообщении. Полиция также провела поиски третьего подозреваемого, который мог скрыться с острова на небольшом судне. Неизвестные беспилотники 15 декабря парализовали работу аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк, заявила губернатор штата Кэти Хокул, отметив, что ситуация с дронами "зашла слишком далеко". В ФБР ранее заявляли, что уже несколько недель получают от общественности сведения о кластерах дронов над штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси. Бюро отмечало, что американские власти пока не смогли определить происхождение дронов и не располагают доказательствами их причастности к каким-либо угрозам. Подпишитесь на наш Telegram канал