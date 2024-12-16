В Бостоне задержали двух человек за опасное управление дроном недалеко от аэропорта Логан

Два американца задержаны за опасное управление дроном рядом с аэропортом Логан в Бостоне.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении местной полиции.
"Сотрудники патруля гавани бостонской полиции задержали двух человек... Задержания были произведены на острове Лонг, входящем в состав островов Бостонской гавани, после опасной операции с использованием дрона вблизи аэропорта Логан", - сказано в сообщении.
Полиция также провела поиски третьего подозреваемого, который мог скрыться с острова на небольшом судне.
Неизвестные беспилотники 15 декабря парализовали работу аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк, заявила губернатор штата Кэти Хокул, отметив, что ситуация с дронами "зашла слишком далеко".
В ФБР ранее заявляли, что уже несколько недель получают от общественности сведения о кластерах дронов над штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси. Бюро отмечало, что американские власти пока не смогли определить происхождение дронов и не располагают доказательствами их причастности к каким-либо угрозам.