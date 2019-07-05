В Бостоне экстренно приземлился загоревшийся самолёт - ВИДЕО

В Бостоне совершил экстренную посадку самолет британской компании Virgin Atlantic, на борту которого находились 217 пассажиров.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщает телеканал CBS.

Согласно информации, лайнер следовал из Нью-Йорка в Бостон, однако в салоне произошло возгорание.

Самолет приземлился в бостонском аэропорту. Отмечается, что к тому времени огонь удалось потушить силами экипажа.

Полиция предполагает, что возгорание могло начаться с одного из пассажирских сидений. Информации о людях, получивших серьезные травмы, не поступало.