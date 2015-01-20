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    ​В Боснии ушли под воду более 100 жилых домов

    Вышедшие из берегов реки также подтопили дороги

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Проливные дожди вызвали наводнение в Боснии.

    Как передает Report, в Сараево под водой оказались свыше ста жилых домов.

    Вышедшие из берегов реки также подтопили дороги. По прогнозам метеорологов, дожди в ближайшие дни не утихнут. Люди будут вынуждены покидать свои дома.

    Босния до сих пор не пришла в себя после сильного наводнения, произошедшего прошлым летом. Тогда были подтоплены сотни жилых домов, размыты дороги, разрушены мосты, а также отмечались сбои в подаче электроэнергии.

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