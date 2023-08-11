В Боснии и Герцеговине в результате стрельбы погибли три человека, еще трое пострадали

В Боснии и Герцеговине вооруженный мужчина убил трех человек, в том числе свою супругу, еще трое получили огнестрельные ранения.

В Боснии и Герцеговине вооруженный мужчина убил трех человек, в том числе свою супругу, еще трое получили огнестрельные ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел на северо-востоке страны в городе Градачаце.

Согласно информации, сначала мужчина убил свою жену, видеозапись убийства которой он выложил в Instagram. Затем он убил своего знакомого и его сына.

Первоначально местные издания сообщили, что мужчина также успел застрелить полицейского, однако позже эта информация была опровергнута местным телеканалом, который сообщил, что раненый полицейский был осмотрен и отправлен домой на лечение.

Однако Serbia Telegraf пишет, что, помимо полицейского, убийца успел ранить еще двух человек, один из которых находится в тяжелом состоянии в Университетской больнице Тузлы.

После того как полиция окружила мужчину, он покончил с собой.

По факту ведется расследование, полиция устанавливает мотивы преступника.