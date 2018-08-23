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    В Боснии и Герцеговине в результате столкновения поездов погибли два человека

    © Bodo Schieren/ globallookpress.com

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ В полиции Боснии и Герцеговины заявили, что два пассажирских поезда столкнулись на юге страны, в результате происшествия двое погибли, один человек серьёзно пострадал, передает Report со ссылкой на RT.

    По данным Associated Press, столкновение произошло на вокзале села Ябланицы.

    Отмечается, что один человек не пострадал, он успел выпрыгнуть из поезда за мгновения до столкновения.

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