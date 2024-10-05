В Боснии и Герцеговине погибли 16 человек из-за наводнения

В результате наводнения в Герцеговино-Неретвенском кантоне южной части Боснии и Герцеговины погибли 16 человек.

В результате наводнения в Герцеговино-Неретвенском кантоне южной части Боснии и Герцеговины погибли 16 человек.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

По данным правительства, тело 12 человек найдены в населенном пункте Ябланица. Еще три человека погибли в Фойнице, один человек умер в Бутурович-поле. В районе наводнения продолжают поиски еще 10 человек.

С начала октября уровень воды в реках Словении, Хорватии и Боснии и Герцеговине резко вырос из-за обильных осадков в регионе. До этого, в сентябре в этих странах из-за циклона "Борис" случились наводнения. По оценкам пострадавших стран, жертвами наводнений стали по меньшей мере 23 человека.