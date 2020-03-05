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В Боснии и Герцеговине подтверждены первые два случая заражения коронавирусом

​В Боснии и Герцеговине подтверждены первые два случая коронавируса

© google.az

Первые два случая заражения коронавирусом зафиксированы в Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), передает Report со ссылкой на ТАСС. 

Как сообщил министр здравоохранения и социальной работы Ален Шеранич, мужчина заразился, находясь на работе в Италии. 

Второй зараженный - его ребенок. 

По словам главы Минздрава, состояние зараженного нормальное. "Подтвержден второй случай заражения, это ребенок мужчины, заразившегося коронавирусом в Италии. Жена больного после проверки показала негативный результат", - отметил министр. 

Сообщается, что школа, в которую ходил ребенок, эвакуирована, занятия отменены. Медики не исключают в ближайшее время появления новых случаев заболевания. Медики и городские власти призывают граждан к спокойствию и соблюдению личной гигиены.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Накануне Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала за сутки 1 922 новых случая заражения коронавирусом по всему миру, 1 792 из них приходится на Китай.

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