В Босфоре частично остановили движение судов из-за поломки судна

Судоходство остановлено в Босфоре в среду утром из-за поломки двигателя у входившего в пролив судна.

Судоходство остановлено в Босфоре в среду утром из-за поломки двигателя у входившего в пролив судна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал TV-100.

По данным турецкого управления береговой охраны, у 244-метрового танкера Guanyin, который следует из России в Китай, в районе морской стоянки Тюркэли (у входа в Босфор со стороны Черного моря) вышел из строя двигатель.

"В этот район немедленно были направлены два наших буксира и лоцман. Судоходство в обе стороны временно приостановлено", - говорится в сообщении ведомства.