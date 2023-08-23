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В Босфоре частично остановили движение судов из-за поломки судна

В Босфоре частично остановили движение судов из-за поломки судна Судоходство остановлено в Босфоре в среду утром из-за поломки двигателя у входившего в пролив судна.
Другие страны
23 августа 2023 г. 11:26
В Босфоре частично остановили движение судов из-за поломки судна

Судоходство остановлено в Босфоре в среду утром из-за поломки двигателя у входившего в пролив судна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал TV-100.

По данным турецкого управления береговой охраны, у 244-метрового танкера Guanyin, который следует из России в Китай, в районе морской стоянки Тюркэли (у входа в Босфор со стороны Черного моря) вышел из строя двигатель.

"В этот район немедленно были направлены два наших буксира и лоцман. Судоходство в обе стороны временно приостановлено", - говорится в сообщении ведомства.

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