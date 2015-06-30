В Бонне проходит 39-я сессия Комитета Всемирного наследия

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ В Бонне, Германия, проходит 39-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как сообщает Report со ссылкой на информационный центр ООН, участники сессии рассмотрят заявки на включение в Список Всемирного наследия 36 новых объектов – природных, культурных и смешанных. В их числе - ландшафты Даурии в Монголии и России, монастырь Гелати в Грузии и некрополь Бейт Шеарим – символ еврейского возрождения в Израиле.

Обращаясь к участникам 39-й сессии Комитета Всемирного наследия, Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова заявила, что "сегодня культурное наследие в опасности".

"В Сирии, Ираке, Ливии и Йемене мы являемся свидетелями жестокого преднамеренного разрушения объектов наследия в невиданных ранее масштабах", – сказала глава ЮНЕСКО. Она призвала международное сообщество выступить в защиту культурных ценностей.

Сессия продлится до 8 июля.

Список всемирного наследия насчитывает более тысячи объектов в странах-участницах Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия.