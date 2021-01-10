В большинстве регионов Казахстана завершилось голосование на парламентских выборах

Голосование на очередных выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана, а также маслихатов (местных представительных органов) завершилось в воскресенье на большей части территории страны, в нескольких западных регионах оно закончится на

Голосование на очередных выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана, а также маслихатов (местных представительных органов) завершилось в воскресенье на большей части территории страны, в нескольких западных регионах оно закончится на час позже.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, всего в республике с 07:00 (05:00 по бакинскому времени) до 20:00 (18:00 по бакинскому времени) работали порядка 9,9 тыс. избирательных участков.

Еще 66 участков были организованы за рубежом, в 53 государствах, в том числе в пяти городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Омске и Казани. Возможностью проголосовать за границей могли воспользоваться порядка 12 тыс. граждан Казахстана.