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В большинстве департаментов Франции объявлен оранжевый уровень угрозы из-за жары

В большинстве департаментов Франции объявлен оранжевый уровень угрозы из-за жары Национальная метеорологическая служба Meteo France опубликовала прогноз погоды на воскресенье, в котором число департаментов метрополии Франции, где объявлен оранжевый (предпоследний) уровень угрозы из-за жары, увеличилось до 49 из 96.
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19 августа 2023 г. 19:55
В большинстве департаментов Франции объявлен оранжевый уровень угрозы из-за жары

Национальная метеорологическая служба Meteo France опубликовала прогноз погоды на воскресенье, в котором число департаментов метрополии Франции, где объявлен оранжевый (предпоследний) уровень угрозы из-за жары, увеличилось до 49 из 96.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным организации, температура в южных регионах республики будет выше, чем в субботу, "достигая 35-38 градусов". При этом в нижней части долины реки Роны ожидается превышение показателя в 40 градусов.

Отмечается, что высокие температуры будут сохраняться до середины следующей недели, а их пик придется на период с понедельника по среду в зависимости от региона.

Понижение температуры прогнозируется с четверга.

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Версия на азербайджанском языке Fransanın əksər departamentlərində istilərlə bağlı "narıncı" xəbərdarlıq elan edilib

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