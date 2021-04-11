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В больнице в Перу 12 человек с COVID-19 умерли из-за отсутствия кислорода

В больнице в Перу 12 человек с COVID-19 умерли из-за отсутствия кислорода По меньшей мере 12 человек с коронавирусом умерли в одной из больниц на севере Перу из-за отсутствия кислорода в палатах интенсивной терапии. Трагедия произошла 9 апреля в городе Талара (регион Пьюра).
Другие страны
11 апреля 2021 г. 13:40
В больнице в Перу 12 человек с COVID-19 умерли из-за отсутствия кислорода

По меньшей мере 12 человек с коронавирусом умерли в одной из больниц на севере Перу из-за отсутствия кислорода в палатах интенсивной терапии. Трагедия произошла 9 апреля в городе Талара (регион Пьюра).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство EFE.

Кислород в резервуаре, которым располагала больница, закончился, а снабженцы не пополнили его своевременно, несмотря на то, что заявка им была направлена задолго до того, как запасы иссякли. Компания Oximan, обеспечивающая кислородом больницы региона Пьюра, заявила, что газ доставляется из столицы страны Лимы, а в регионе "у нее нет необходимых запасов" для пациентов с коронавирусом.

С начала пандемии "ни в одной из больниц не возникала столь трагическая ситуация", заявил представитель уполномоченного по правам человека в регионе Пьюра Сесар Орреро. Он и родственники умерших потребовали от властей провести тщательное расследование и привлечь к ответственности виновных.

В свою очередь представители прокуратуры сообщили о начале предварительного расследования обстоятельств трагедии в Таларе. По его итогам будет принято решение о возможном возбуждении уголовного дела.

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