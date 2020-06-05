​В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом

Последних трех пациентов, вылечившихся от коронавируса, выписали из больницы в Ухане.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.

Третьего июня у последних трех пациентов два теста на COVID-19 оказались отрицательными, температура была в норме, симптомы исчезли, на следующий день медики оценили состояние пациентов удовлетворяющим условиям выписки.

"Таким образом, в больницах Уханя вновь нет пациентов с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Кроме того, по состоянию на 1 июня в районе Дунсиху, который ранее был признан зоной среднего риска, в течение 14 дней не было выявлено новых случаев заражения, поэтому со 2 июня уровень эпидемиологической угрозы был понижен со среднего до низкого.

Теперь все городские районы Уханя – зоны с низким уровнем угрозы.