В боливийском городе Оруро вновь произошёл взрыв

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ В боливийском городе Оруро произошел второй взрыв, в результате которого около десяти человек получили ранения.

Report со ссылкой на RT сообщает, что об этом в своем Twitter сообщил президент Боливии Эво Моралес.

Моралес отметил, что отдал распоряжение провести расследование по факту произошедшего.

«Я очень опечален и обеспокоен, потому что ещё одна трагедия и смерть невинных людей омрачает страну... Мы все выражаем соболезнования раненым и семьям жертв. Я отдал распоряжение провести быстрое и всеобъемлющее расследование, чтобы установить причины произошедшего», — написал он.

Напомним, ранее в городе Оруро во время карнавала произошёл взрыв газового баллона.