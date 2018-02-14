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    В боливийском городе Оруро вновь произошёл взрыв

    В результате инцидента около десяти человек получили ранения

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ В боливийском городе Оруро произошел второй взрыв, в результате которого около десяти человек получили ранения.

    Report со ссылкой на RT сообщает, что об этом в своем Twitter сообщил президент Боливии Эво Моралес.

    Моралес отметил, что отдал распоряжение провести расследование по факту произошедшего.

    «Я очень опечален и обеспокоен, потому что ещё одна трагедия и смерть невинных людей омрачает страну... Мы все выражаем соболезнования раненым и семьям жертв. Я отдал распоряжение провести быстрое и всеобъемлющее расследование, чтобы установить причины произошедшего», — написал он.

    Напомним, ранее в городе Оруро во время карнавала произошёл взрыв газового баллона.

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