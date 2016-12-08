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    В Боливии жертвами падения автобуса с трассы в горах стали 13 человек

    Число жертв может увеличиться

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 13 человек погибли, еще десять получили ранения в результате падения автобуса с крутого горного склона на юго-западе Боливии.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета Universal.

    По сведениям издания, инцидент произошел в ночь на четверг. Водитель автобуса, направлявшегося из чилийского города Икике в боливийскую Кочабамбу, не справился с управлением, когда попытался обогнать трейлер. В результате автобус съехал с трассы и упал с крутого склона.

    Обстоятельства ДТП выясняются. Полиция сообщает, что число жертв может увеличиться.

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