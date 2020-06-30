​В Боливии заявили о переходе эпидемии COVID-19 в фазу быстрого роста

Глава минздрава Боливии Эйди Рока сообщила о переходе эпидемии коронавируса в стране в стадию быстрого роста, на выходных были отмечены рекордные показатели новых случаев заболевания.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом она сказала в видеообращении, которое публикует издание Razon.

"Населению Боливии важно знать, что мы вступаем в стадию быстрого роста случаев COVID-19, это приводит к необходимости принятия мер, которые помогут нам, насколько это возможно, уменьшить влияние этого ускорения на здоровье населения", - сказала министр.

Согласно последним данным, в Боливии выявлено 31 524 случая заражения новым коронавирусом, при этом у почти 22 тысяч человек проявились синдромы в последние две недели, скончались от осложнения заболевания COVID-19 1 014 человек.

На выходных прирост случаев составил более 2 тысяч, а субботний показатель - 1 245 выявленных случаев - стал рекордным за 110 дней с начала эпидемии.